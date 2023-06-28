Alaca'da eğitim öğretim sezonu sonunda düzenlenen Öğrenme Şenliği, çocuklardan yetişkinlere herkesi eğlendiren bir öğrenme deneyimi oldu. Alaca'da kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kooperatifler ve oda başkanlıkları gibi çok sayıda kuruluşun katılımıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşları bir araya getirerek bir öğrenme ve eğlence ortamı oluşturdu.

Bu yıl ikincisi Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi ile birlikte organize edilen Öğrenme Şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şenliğe ayrıca Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Daire Amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı programda mehteran gösterimi, çocukların eğlenmeleri için sahne ve orta oyunları, müzik dinletisi, folklor gösterilerinin yanı sıra depremzede ve başarılı çocuklara hediyeler verildi.

