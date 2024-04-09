Alaca Belediye Meclisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Şerif Arslan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Alaca Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında ilçe ile ilgili yapılacak olan çalışmalar ele alınarak, çeşitli kararlar verildi.

Toplantının öncesinde bir konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptıklarını dile getirerek, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Toplantıda ayrıca çeşitli komisyon ve birliklere üye seçimleri de gerçekleştirildi.

Editör: Haber Merkezi