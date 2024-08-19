Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, SGK borçlarının geçmişten kalan borçlar olduğunu söyledi.

Son günlerde Çorum’un gündeminde yer alan SGK borçlarıyla ilgili açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, SGK borçlarının kendi dönemlerinde oluşmadığını, 2019 yılından bugüne kadar olan toplam borç olduğunu söyledi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra göreve başladıklarını hatırlatan Başkan Arslan, SGK borçlarının geçmişten gelen borçlar olduğunu dile getirdi.

Alaca Belediyesi’nin SGK'ya 93 milyon lira borcu bulunuyor.

Editör: İHA AJANS