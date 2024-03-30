TBMM Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta, İyi Parti Genel Merkez yöneticileri, İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Başkan adayları, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve partililerin katılımı ile düzenlenen iftar yemeğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yemekte kürsüye ilk gelen isim İyi Parti Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin oldu. Uzun süredir seçim çalışmaları kapsamında sıkmadık el bırakmadıklarını söyleyerek insanların özellikle ekonomik sıkıntılardan yakındığını vurgulayan Ertekin, vatandaşın AK Parti’nin gitmesini istediğini söyledi. Projelerini anlattıklarının ve Çorumluların desteğini beklediklerini kaydeden Ertekin seçimden zaferle ayrılacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



Daha sonra kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çorum’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emeklilerin maaşını asgari ücret seviyesine getirmesini, ikramiyelerin 7 bin TL’ye çıkarılması, 100 bin öğretmen atanması ve personel alımında mülakatın kaldırılmasını istedi.

Demokrasilerde hür irade ile sandığa atılan oyların sonucunun tartışılamayacağını söyleyen Akşener, 2023 seçimlerinde kendisine muhalefet görevi verildiğini hatırlatarak, "2023 sandık sonuçlarında bana dediniz ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sen muhalifsin. Muhalefet oldun bizim avukatımız olacaksın. Muhalefet seçmenin milletin avukatıdır. İktidara da döndünüz dediniz ki ey Tayyip Erdoğan ve AK Parti sen de iktidar olacaksın hizmet edeceksin. Son 1.5 yıldır 50 farklı noktada bireysel olarak seçim çalışması yaptım. Bu seçim çalışmalarında bana sizin adınıza rekabet edebilmek adına 3 önemli talep ilettiniz” şeklinde konuştu.



Bu taleplerden birincisinin emeklilerin durumu olduğunu belirten İYİ Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti: “10 bin lira emekli maaşı alan bir kardeşimiz Çorum'da da açtır, Çankırı'da da açtır. Buradan sayın Erdoğan'a emekli kardeşlerim adına sesleniyorum. Bu konuda benimle çok dalga geçildi sadece emeklileri konuşuyor denildi ama bugün Türkiye'de emeklilerin durumundan daha önemli ne var. Çünkü insanlar aç. Diyorum ki sayın Erdoğan her şey iki dudağının arasında bugün bu gece karar versen yarın uygulanır. Bir en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. İki 11 bin lira seyyanen zam vereceksin. Bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Eğer yapmıyorsan emekli kardeşlerimin oylarına talibim. Buradan söz veriyorum bu hakkınızı söke söke alacağım ben. İkincisi 100 bin öğretmen ataması. Hepimiz dedik ki cumhuriyetin 100 yılında 100 bin öğretmeni atayacağız. Ama bugün herkes bu sözünden vazgeçti. Diyorum ki 100 bin öğretmeni tayin edeceksin sayın Erdoğan. 100 bin öğretmen ataması yapmazsan ben öğretmen arkadaşlarımın oylarına talibim. Eğer bana güç verirseniz dolayısıyla bu hakkı da söke söke alacağım. Üçüncüsü mülakat. Mülakat herkesin acısı. Yaptığım ziyaretlerde 87 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. 73 puan olarak arkadaşı atanan mülakatlar kaldırılmalı. Bunu da 2023 seçimlerinde kaldıracağımızı söyledik. Şimdi bunlar için para yok diyorsun Erdoğan. Suriyeliye Afgana gelince para buluyorsun. Milletimize gelince mi para yok. Eninde sonunda iktidar olmanın gereğini yapmak zorundasınız sayın Erdoğan.”

“Benim için esas olan millettir. Milletin veli nimet olmasıdır” diyerek sözlerine devam eden Akşener, “Oy verenlerin o önemli hissetmesi gerekir. Esas mesele bu. Milletin baş tacı ve seçmenin veli nimet olabilmesi için bana güç verirseniz ben de gereğini yapacağım. Muhalefet olma görevini yerine getireceğim” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İYİ Parti üyelerine “sandıkları sahip çıkın” çağrısında da bulunan Akşener’in konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Program iftar yemeği ile son buldu.