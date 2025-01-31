Yaratıcı Drama Lideri Emel Başer ve Yaratıcı Yazarlık Eğitmeni İnci Yılmaz Şimşek, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla hazırladıkları Etkinliklerle Akran Nezaketi kitabını okuyucularla buluşturdu. Kitap, yaratıcı drama, yazarlık ve sanat etkinliklerinden oluşan toplam 30 uygulama ile akran nezaketini çocuklara ve gençlere kazandırmayı hedefliyor.

Kültür, sanat ve değerler eğitimine yeni bir soluk getiren eser, KDY tarafından yayımlandı. Tasarım ve editörlük süreci 2Kare Ajans tarafından üstlenilen kitabın arka kapak yazısını Psikolojik Danışman Dr. Nuray Sevinç kaleme aldı. Sevinç, Etkinliklerle Akran Nezaketi kitabı için; “Nezaket, sevgi, saygı, sabır ve dostluk gibi kök değerlerin birleşimiyle oluşan güçlü bir erdemdir. Bu kapsamlı rehber, çocukların sosyal becerilerini geliştiren uygulayıcılar için vazgeçilmez bir kaynak olacak.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, aileler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, yaratıcı yazarlık eğitmenleri, yaratıcı drama liderleri ve sanat eğitimcileri tarafından kolaylıkla uygulanabilecek Etkinliklerle Akran Nezaketi kitabı, yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Çocukların ve gençlerin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bu eser, her yaştan uygulayıcı için benzersiz bir rehber niteliği taşıyor.

Kitabın yazarları Emel Başer ve İnci Yılmaz Şimşek, etkinlik kitabı projelerine devam edeceklerini vurgularken, birlikte yakaladıkları uyumlu sinerjiyle çocukların iyi yürekli, merhametli, adil ve nezaket sahibi bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade ettiler. Geleceğin mimarı olan çocuklarımız için herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğinin altını çizdiler.

Editör: HABER MERKEZİ