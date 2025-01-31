112 Acil Sağlık İstasyonlarında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının mesleki ve sosyal sorunlarının göz ardı edilmeden çözülmesi gerektiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, acil sağlık hizmetlerinde işyeri koşullarının iyileştirilmesi ve hizmette verimliliğin ve kalitenin artırılması açısından çalışanların motivasyonlarının yüksek tutulmasının önemine vurgu yaparak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“112 ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR”

“Bireyin sağlığı için hayatlarını riske atan; kaza, deprem, terör saldırısı, hasta ve yakınlarının şiddetine maruz kalma tehlikesine rağmen hizmetin aksamaması için özverili bir şekilde, yoğun stres altında çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının ağır çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

“GÖREVİ BAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN 112 ÇALIŞANLARI GÖREV ŞEHİDİ SAYILMALIDIR”

Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşadığı mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlar ile endişe ve gelecek kaygısının giderilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Bu hafta Meclis’e sunulacak olan Torba Yasa tasarısında kaza, terör veya başka bir nedenle görevi başında hayatını kaybeden Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları “görev şehidi” sayılarak hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olmaları önlenmelidir.

“GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YEMEK ÜCRETİ ARTIRILMALIDIR”

112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yemek ve giyim gibi hakları geciktirilmemeli ve zamanın da temin edilmesi sağlanmalıdır. 2025 yılında acil sağlık hizmetleri çalışanlarına sağlanacak yemek ücretinin günümüzün ekonomik koşulları dikkate alınarak artırılması gerekiyor. Zira 112 çalışanlarına verilen yemek ücreti yetersiz kalıyor. Bu mağduriyet önlenmelidir. Enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğü dikkate alınarak 112 çalışanlarının yemek ücretinde günlük yemek ücreti ihtiyacını karşılayacak şekilde gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır.”

“İSTASYONLARIN TEMİZLİĞİNİ 112 ÇALIŞANLARI YAPIYOR”

112 Acil Sağlık İstasyonlarının birçoğunda istasyonların temizliğinden sorumlu personel görevlendirilmediği için bina temizliğini 112 çalışanları yapıyor. 112 çalışanları yoğun iş yükü arasında angarya işlerle uğraşıyor; temizlik, evrak takip işleri vs. gibi işleri yürütecek personel görevlendirmesi acilen yapılmalıdır.

“AMBULANS DEĞER KAYBI ŞOFÖRDEN ALINIYOR”

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ambulans şoförlüğü yapanlar yoğun baskı ve stres altında çalışıyorlar. Saniyelerin dahi önemli olduğu acil durumlarda şoförler hastanın sağlık tesisine yetiştirilmesi için sürat yapmak zorunda kalıyor. Kaza durumlarında ise karşı tarafın aracında oluşan değer kaybı ne yazık ki ambulans şoförüne rücu ediyor. Sağlık Bakanlığı, ambulans şoförlerinin yapacağı azami sureti yayınlayarak şoförleri baskıdan ve bu haksız uygulamadan kurtarmalıdır.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ