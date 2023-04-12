İl Başkanı Barış Coşgunsu, 2019 yılında parti programlarına yazdıkları "Mülakat gidecek, liyakat gelecek" ifadesinden ve ortak mutabakat metninden çok ciddi alıntılar yapılarak, AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından AKP’nin seçim beyannamesine konduğunu çok net gördüklerini söyledi.

Mülakatı kaldıracağını vaat eden AKP’nin 21 yıl boyunca gençlere işe alımlarda sınav sonuçlarına göre değil, yandaşını, akrabasını işe almak için mülakat ile zulmettiğini ve hak yediğini ifade eden Coşgunsu, “Bu 21 yıl hakkı yenen, ekmeği ile oynanan, işe giremediği için yuvası yıkılan, intihar eden, umutlarını ve hayallerini kaybeden, yurt dışına giden gençlerin ve vatandaşlarımızın vebalini, günahını ve hesabını kim ödeyecek?” dedi.

AKP'nin 2023 yılı için seçim vaadinin kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolar dolduğunu belirten Barış Coşgunsu, bunun sadece 10 bin 500 dolarda kaldığını belirtti. AKP’nin seçim beyannamesinde 2023 yılında göremedikleri 25 bin dolar milli geliri, 2028'de de göremeyeceğimizi vaat ettiğini vurgulayan Coşgunsu, “Hükümet milli gelirin adil bir biçimde dağılımı sağlayamadı. Gelir dağılımındaki adaletsizliği gideremedi. 21 yılda vadettiğin milli gelirin yarısına ulaşamamışsın, yapamamışsın, şimdi 16 bin dolar milli geliri nasıl yapacaksın?” diye konuştu.

13. Cumhurbaşkanı Adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aile Destek Sigortası"nı eleştirenlerin, topa tutanların şimdi seçim vaadine koyduklarını kaydeden Barış Coşgunsu, “Siz aziz milletimizle dalga mı geçiyorsunuz? 21 yıllık iktidarınızda yapamadıklarınızın bir itirafıdır bu seçim beyannamesi. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık dönemini görmezden gelen AKP'nin seçim beyannamesinde, enflasyon ile mücadele hikayesi en son 2012 yılında kalmış. 21 yıllık iktidarınızda hayvancılığı bitirmişsin, kıymanın kg 300 TL'ye dayanmış, süt olmuş 28 TL. Tarımı bitirmişsin soğan olmuş 30 TL, taze fasulye olmuş 50 TL. Verdik yetkiyi gördük etkiyi.

Maaşlı 200 bin trol ve elinizdeki orantısız güce rağmen yenileceksiniz. Türkiye'yi yönetemiyorsunuz ama çok güzel algı yönetimi yapıyorsunuz. Türkiye'nin bir kurtarıcıya değil, sorunları çözebilecek liyakatli kadrolara ihtiyacı var. Bu liyakatli kadrolar Gelecek Partisi’nde ve Millet İttifakı’nda mevcuttur. Birleşe birleşe kazanacağız ve bu zaferin bir kaybedeni olmayacak.

Bütün hemşehrilerimizi, iktidara geldiğimizde yapacaklarımızın bulunduğu, 9 ana başlık, 73 alt başlık ve 2.300'ün üzerinde maddeden vücut bulan ortak mutabakat metnimizi okumaya ve davet ediyorum” şeklinde konuştu.