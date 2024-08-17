Şu ana kadar Ulukavak, Gülabibey, Mimarsinan ve son olarak Bahçelievler Mahallesi ile sürdürülen Mahalle Yaz Etkinlikleri son olarak Akkent Mahallesi’nde büyük bir katılımla yapıldı. Akkent Semt Pazarı alanında saat 18.30’da spor etkinlikleri ve yarışmalar ile başlayan programı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ilgiyle takip etti.



Belediye Yaz Etkinlikleri kapsamında Akkent Mahallesi’nde de unutulmaz bir geceye imza atmış oldu. Etkinlikte Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu sahne aldı ve sevilen şarkılarıyla hemşehrilerine keyifli anlar yaşattı. Belediye orkestrasının da performansıyla renk kattığı etkinlikte, parkı dolduran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Başkan Aşgın sanatçı Cemal Kurtoğlu, orkestra ve etkinliğe katılan tüm Çorum halkına teşekkür etti.

Cemal Kurtoğlu da yayınladığı mesajda; “Yine muhteşem bir konserdi. Teşekkürler Çorum. Teşekkürler kıymetli hemşehrilerimiz. Bize olan güveni ve tercihleri için, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve ekibine; bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize ve değerli orkestra arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.