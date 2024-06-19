Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen turnuva ilkokullar ve ortaokullar olmak üzere 2 kategoride yapıldı. 6 tur üzerinden gerçekleşen oyunlar sonunda ilkokullarda, Bekir Aksoy İlkokulu’ndan Yusuf Ünal birinci, İ.Afra Bektaş ikinci, Eslem Boyraz üçüncü, H.Ahmet Kılıç ise dördüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan İpek Tırpancı birinci, TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Yuşa Gündüz ikinci, yine Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan S.Burak Kolcu üçüncü, Sude Mert ise dördüncü oldu.

Oyunlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.