Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın cezası nedeniyle maç sonu basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör Ziya Akçeken, Erzurumspor yenilgisini değerlendirdi.

Erzurum'a kazanmak için geldiklerini belirten Akçeken, "Kazanmak için geldiklerini fakat istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade eden Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken ise, “Buraya kazanmak için gelmiştik. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Mağlup duruma düştük. Akabinde golü bulduk. Ama skoru koruyamadık. Aslında çok söylenecek bir şey yok, kaybettik. Hakemle ilgili konuşmak istiyorum ama ne konuşacağım onu da bilmiyorum. Hakem bütün taktir haklarını Erzurumspor'dan yana kullandı. Maçın başında Ferhat'a, kaptanımıza sarı kart, diğer oyunculara sarı kart. Son pozisyonda alakası yok, faulle fauller. Sol bekin üç tane üst üste tane pozisyonlar var sarı kart. Dördüncü hakem söylediği kart gösterecek, yok. Bizim oyuncu kafasına darbe alıyor, avantaj devam. Yani söylenecek bir şey yok. Üzgünüz. Biz önümüzdeki maça bakacağız. Şansımızı yitirdik. İki tane maçımız var. Son iki maçı da kazanıp artık üçüncülük mü olur? Ona bakacağız. Erzurumspor'u da tebrik ediyorum" dedi.