Adalet ve Kalkınma Partisi önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar sosyal medya hesabından ilimizde basın mensuplarına yönelik saldırı olayına sert tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun korumalarının basına yönelik yaptığı terbiyesizliği kınadığını dile getiren Erhan Akar yayınladığı mesajda “Basın mensubu arkadaşlarımıza uğramış olduğu bu çirkin saldırı karşısında da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler her zaman basınımızın yanındayız. Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yapılan terbiyesizlik karşısında derhal özür dilenmelidir”

Editör: HABER MERKEZİ