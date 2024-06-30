Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, ilimizin tarihini dünyaya tanıtacak bir film projesi için hazırlık yapıyor.

Deneme çekimlerinin başladığı projenin görüntüleri kameralara yansırken, filmin senaryosu merak konusu oldu.

Özgür Pehlivan, film hakkında daha fazla detay vermezken, şu açıklamada bulundu: “Amacım Çorum’un binlerce yıl öncesinden günümüze tarihini yansıtacak olan film, oyunculardan sermayesine kadar yerli olacak. Asıl amacımız ise tiyatro severlerimizden ve akademimizin yetiştirdiği oyuncular ile dünyaya ilimizin tanıtmanın gururunu yaşamayı hedefliyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK