AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen’in başkanlığındaki Medya Tanıtım Ekibi’nden Tuncay Yalçınkaya, Reha Uysal ve Samet Gayı, Başkan Özen ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, “Toplumsal Sevgi Haftası” organizasyonunu takdirle karşıladıklarını belirtip Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladılar.

Aylin Alveren Özen, insan sevgisinin, barış ve kardeşlik duygularının, hoşgörünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu değerlerin öne çıkarılacağı, canlı tutulacağı bir hafta, gerçekten ihtiyacımız” dedi.