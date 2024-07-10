Tahtasız’la bir AK Parti seçmeni çiftçi arasında da ilginç diyaloglar yaşandı.

Sungurlu Arifegazili köyünde çiftçilik yapan İbrahim Çakal, doğdu doğalı AK Partili olduğunu dile getirerek CHP’li vekil aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj iletti.

Çiftçinin zor durumda olduğunu dile getiren Çakal, “Gübre pahalı. Mazot pahalı. Günlük 45 bin varil petrolden bahsediyorlar. O halde çiftçiye mazotu bedava versin. Ama veremezler! Ben AK Partiliyim. Kurulduğu günden bu yana AK Parti’yi başımda gezdiriyordum. Cumhurbaşkanı’nın danışmanı çok. Onlar köylünün halinden ne anlar? Bir tane de köylüden danışman alsa ya!” ifadesini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ