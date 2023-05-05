Şenliğin yapıldığı salona AK Parti marşı ve alkışlarla giren Ahlatcı'ya, Ak kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteriden ilgiden dolayı duygulanan Ahlatcı, şenliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK partili olmanın bir ayrıcalık olduğuna değinen Ahlatcı, Çorum halkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çatısı altında buluşmaya davet etti.

Çorumluların milletvekili değil, hizmetkârı olmaya aday olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, Çorumlu hemşirelerine telefonda bir alo diyecek kadar yakın olacağını söyledi. (Haber Merkezi)