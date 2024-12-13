AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimi öncülüğünde yapılan faaliyette, gençler camilerin elektrik süpürgesi ile halıları süpürüp, şadırvanlarını, minberleri, vaiz kürsüleri, mihrapları, kitaplıkları, kapıları, ayakkabılıkları, camları, kombi ve klimaları gözden geçirdi.

Her hafta iki camide temizlik yapıldığını belirten AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, projenin başlamasından bu yana Ceritoğlu Cami, Yörükevler Cami, Valide Cami, Tevhid Cami, Kubbeli Cami, Murat Hüdavendigar Cami, Beytepe Cami, Veysel Karani Cami ve Ulucami’nin temizlendiğini söyledi.

Gençlerin camilere karşı hassas bir bilinç oluşmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Civan, böylelikle hem caminin temizliğinin yapıldığını hem de gençlerin bu anlamlı ve örnek faaliyete katkı sundukları için son derece memnun olduklarını ifade etti.

Onur Civan, projelerinin tüm hızıyla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ