Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, AK Parti’den istifa eden 50 kişinin partilerine katıldığını söyledi. YRP İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Kuşcu; “AK Parti Bayat teşkilatından ve üyeliklerinden istifa edip partimize katılan çok kıymetli misafirlerimiz var. Partimize halkın teveccühü günden güne artıyor. Bu bize şunu gösteriyor ki Yeniden Refah Partisi artık seçimlerin kilit partisi değil, tek favori partisidir. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Bayat'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız” diye konuştu.

Programda konuşan YRP Çorum Belediye Başkan adayı Av. Yaşar Anaç da “Baba Ocağına geri geldiniz hoşgeldiniz” diyerek yeni üyeleri selamladı. Anaç konuşmasında kendisi gibi baba ocağına geri gelen bir çok isim gördüğünü vurguladı.

Yeniden Refah Partisi’nde daha önce Bayat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Atıf İmal’ın ilçenin geleceği için adaylıktan çekildiği ve yerine aday olarak Mehmet Duymuş’un belirlendiği de belirtildi. Duymuş katılım töreninde yaptığı konuşmada; “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın dediği gibi Milli Görüş Belediyeciliğine, ahlaklı belediyecilik anlayışına dönme vakti gelmiştir. Bizde diyoruz ki, biz birlikte kazanacağız. Bayat İlçemizde değişim şart artık! Bu değişikliğe Yeniden Refah ile Bayat'ta tamam diyeceğiz. Allah'ın izni ile milli görüş sancağını Bayat'ta hep birlikte dalgalandıracağız” görüşüne yer verdi.

Programın sonunda YRP s İl Başkanı Nuri Kuşcu, partiye yeni katılanların rozetlerini taktı.

Editör: UĞUR GÖRKEM