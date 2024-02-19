AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile buluştu.

Ahlatcı ilk olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya gelerek Çorum Devlet Hastanesi’nin ihale sürecinin tamamlanması nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, “Devlet hastanemizin ihale sürecinin başarıyla tamamlanması nedeniyle Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisiyle ilimizin sağlık hizmetleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verdi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı da ziyaret eden Yusuf Ahlatcı hem çiftçilerin taleplerini iletti hem de Organize ve Sanayi Bölgesi genişleme çalışmaları ile ilgili istişarede bulundu.

Ahlatcı ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile de buluştu. Uraloğlu ile ilimizin ulaşım ve altyapı talepleri noktasında istişare toplantısı yaptıklarını söyleyen Ahlatcı ayrıca tren yolu ihalesi sürecini de görüştü.