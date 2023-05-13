AK Parti İl Başkanı Murat Günay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, seçmenlere; seçmen bilgi kağıtlarının ellerine ulaşmaması halinde veya yırtılması durumunda ne yapması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Murat Günay, seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarına ulaşmak için e-devlet şifreleriyle https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama linkine girebileceğini belirtti. Ayrıca, seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmek için AK Parti İl veya İlçe teşkilatlarıyla iletişime geçebileceklerini de ifade etti.

“OYUMUZU KULLANALIM SANDIĞA SAHİP ÇIKALIM”

“Ülkemizin kaderinin tayin edileceği bu önemli seçimde demokratik hakkımızı kullanalım, oyumuzu kullanalım, sandığa sahip çıkalım” diye konuşan Murat Günay, tüm seçmenlere çağrıda bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)