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İl ve ilçe başkanları ile bir çalışma kampı düzenleyen AK Parti, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il özelinde çalışmalar yürüttü. İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına da devam eden AK Parti, Kızılcahamam’da il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile bir araya geldi.



Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulan kampa AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da katıldı. AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’nın da katıldığı kampta 81 il başkanıyla görüşülerek, yerel seçimlere yönelik yapılan anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden çalışmalar değerlendirildi.

Kampta AK Parti Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Efkan Ala, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, birer sunum yaptı.



Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı verimli geçen toplantılarda yerel seçim çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Ahlatcı: “Yerel seçim sürecini daha etkili bir şekilde yönetmeyi, bölgesel dinamikleri anlamayı ve yerel ihtiyaçlara duyarlı çözümler üretmeyi hedeflediğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti teşkilatları olarak hep yeni hep ileri diyor, aynı azim ve kararlılıkla yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz ile omuz omuza Türkiye Yüzyılı'nı inşaa edeceğiz. Durmak yok, çalışmaya, üretmeye, milletimiz ile gönül gönüle yol yürümeye devam” görüşüne de yer verdi.