AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, köyleri ziyaret ederek okullarda öğrencilerle buluştu. Gençlik Kollarının başlattığı kampanya ile öğrencilere bot dağıtıldı.

Aluç, Vargeloğlu, Özdemir ve Tokatlı, öğrencilere botlarını giydirip onlarla yakından ilgilendi. Kampanyanın diğer köylerde de devam edeceği bildirildi.



İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özdemir, “Öğrencilerimizin yüzündeki tebessüme ortak olmak için bir kez daha sahadaydık. İlçe Başkanımız Nuh Aluç, Başkan Vekilimiz Engin Akkaş, İl Genel Meclis Üyemiz Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanımız Neşe Tokatlı, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte kışlık botlarımızı miniklere teslim ettik. Soğuk kış günlerinde hiçbir evladımızın üşümemesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Dağıttığımız her bot, yarınlarına umutla bakan bir çocuğun adımını daha güçlü atmasına vesile oluyor. İlgi ve alakaları için okul müdürlerimize teşekkür ederiz. AK Gençlik olarak her zaman çocuklarımızın yanında, onların mutluluğunun takipçisiyiz. Sungurlu için, geleceğimiz için çalışmaya devam!” dedi.