AK Parti Çorum İl Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından “Tarihte ilk barış anlaşmasının yapıldığı Çorum’dan masum çocuklar için barış çağrısında bulunmak istiyoruz” düşüncesiyle bir video yayınladıkları açıklandı.

AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanı Esra Nur Kılıçoğlu ve Dış İlişkiler Birimi Üyeleri Merve Kondakcı ve Murat Özcan’ın koordinesinde AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve Çorumlu çocukların “ Filistin’de Artık Çocuklar Ölmesin” sözleriyle Çorum’un farklı bölgelerinden video çekilen video yayınlandı.

Kılıçoğlu; “7 Ekim’den beri 15 binin üzerinde çocuğun, masum kadınların ve sivillerin öldürüldüğü bu vahşete sessiz kalınmaması için Barışın Başkenti Çorum’dan Filistin için barış çağrısında bulunmak istiyoruz. ‘Filistin’de Artık Çocuklar Ölmesin ‘ projesiyle mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi