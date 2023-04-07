AK Parti’den milletvekili aday adayı olanların temayül yoklaması ve genel merkezdeki mülakatlarının ardından sıralama merak edilirken, teşkilatta seçime yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Bu kapsamda AK Parti Trabzon Milletvekili İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu Çorum’a geldi. Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin katılımı ile seçim önü istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Günay ve Aşgın toplantı ile ilgili sosyal medyadan yaptıkları duyuruda; “AK Davamızın yolunda, liderimizin Recep Tayyip Erdoğan 'ın yanında, millete hizmet uğrunda, yorulmadan çalışıyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)