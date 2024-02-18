AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan başkanlığındaki Genel Merkez yöneticilerinin katılımı AK Parti İl Başkanlığı’nda yapılan toplantı sonrasında Meclis Üyesi adayları mevcut Belediye Meclis üyesi adaylarından 7 kişinin değişimi ile netleşti.

Edinilen bilgiye göre AK Parti Çorum Belediye Meclisi Üyeleri Suat Özdoğan, Mustafa Tuzcu, Namık Kemal Batman, Cevdet Yalçınkaya, İdris Keskin, İsmail Bölükbaşı ve bir isim daha yeniden görev istemedi. Diğer Belediye Meclis Üyeleri ise tekrar aday gösterildi. Kulislerde MHP’ye Belediye Başkan Yardımcılığı verileceği yönündeki söylentiler de doğru çıkmadı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kontenjan Meclis Üyeleri Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat ve Ünsal Yeter oldu. Kontenjana bir de MHP’li Meclis Üyesi Adayı dahil edildi. O ismin ise Ali Beyaz olduğu dile getiriliyor.

MHP’nin Meclis Üyeliği için 5 isim önereceği öğrenilirken, BBP'den de bir ismin listede yar aldığı belirtiliyor.

Ayrıca, AK Parti Çorum İl Genel Meclisi için de adaylarını da belirledi. Listeye Muhammed Fatih Temur, Meryem Demir, Başak Gözde Taşkıran, Adife Kanar ve Mustafa Alagöz gibi isimler damga vurdu.

Editör: Haber Merkezi