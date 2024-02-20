31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin belirlenen Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın’ın kontenjan listesinde İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Kenan Özüyağlı ve MHP’den Av. Ali Beyaz yer aldı.
Cumhur İttifakı aday listesi şu isimlerden oluştu:
Ünsal Yeter (Ak Parti), Udeydullah Ahıskalı (Ak Parti), Semra Akyüz Özdağ (Ak Parti), Selim Güloğlu (MHP), Ertuğrul Eren (Ak Parti), Emre Daşdemir (Ak Parti), Erdoğan Cengiz (Ak Parti), Arslan Kaynar (MHP), Bilal Selman Özünel (Ak Parti), Mustafa Gökgöz (Ak Parti), Elvan Zorlu (Ak Parti), Ahmet Kurtbaş (MHP), Mücahit Keskinel (Ak Parti), İlknur Göktepe (Ak Parti), Murat Kılıçlı (Ak Parti), Ahmet Yağmur Çırak (MHP), Mehmet Bilal Karakaya (Ak Parti), Recep Özkaya (Ak Parti), Bülent Özdoğan (Ak Parti), İsmail Lek (MHP).