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Program sonrası açıklama yapan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Batuhan Atagün, “Bugün il gençlik kolları başkanlığımızın ve Çorum belediye Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen ve geleneksel hale gelen kampüse hoş geldin programına Osmancık ÜNİAK Teşkilatı olarak 210 genç ile katıldık. Genç kardeşlerimiz ile Çorum millet bahçesindeki programda güzel bir kahvaltı ardından çeşitli etkinlikler ve Çorum u tanıttık.

Gençlerin mutluluğu bizleri de mutlu etti bu tarz etkinliklerimizi Osmancık'ta da yapacağız gençlerimizi gurbette gibi değil kendi memleketlerinde hissetmelerini büyük ve güçlü AK Parti teşkilatımız ile birlikte sağlayacağız sizlerin huzurunda bu programa katılmamızda desteklerini esirgemeyen Çorum Milletvekilimiz sayın Av. Oğuzhan Kaya'ya ve ilçe başkanımız şerif Okudan ve ilçe teşkilatımıza aynı zamanda bu programı yapan Çorum Gençlik Kolları il başkanımız Muhammet Fatih Temur ve Çorum belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a genç kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.