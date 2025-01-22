AK Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, 4 Ocak 2025 tarihinde yapılan AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’nın 8'inci Olağan Genel Kongresi'nin ardından her Salı günü yapılan haftalık toplantılarına başladı.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz başkanlığında AK Parti il binasında yapılan toplantıda, Merkez İlçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Alagöz, “Yürütmede ya da yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla omuz omuza, vatandaşlarımızla bütünleşeceğiz ve gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün itibariyle görev alan tüm arkadaşlarımızla birlikte Bismillah deyip çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“AK Parti’mizin her üyesi şüphesiz partimizin yöneticisi ve rehberidir” diyen Alagöz, “Davamız, bayrak yarışımızla yenileniyor ve güçleniyor, toplumun her kesiminden temsil ve muhatap gücüyle 'Türkiye Yüzyılını' inşa ediyoruz. Biz listelerden çok dava ve yol arkadaşlığını kılavuz seçiyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar partimize emek veren parti üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Yeni yönetim ve yürütme kurulumuzun partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Alagöz, oluşturulan yönetim ve yürütme kurulu üyelerinin şehre hayırlı olmasını dileyerek, güçlü bir teşkilat yapısıyla çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ün başkanlığındaki yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ünal Cevizci, Teşkilat Başkanı Meftun Koldaş, Seçim İşleri Başkanı Hülya Karataş, Tanıtım ve Medya Başkanı Mustafa Külcü, Yerel Yönetimler Başkanı Şevket Şakar, Sosyal Politikalar Başkanı Fadime Paşaoğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Cafer Erkoç, Ekonomi Başkanı Murat Altınörs, Mali ve İdari İşler Başkanı Recep Tayyip Sarıoğlu, İlçe Sekreteri Neslihan Yenihan.”