Çorum Eczacı Odası, eczacılık mesleğinin sorunlarını ve çözüm önerilerini yetkililere iletmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Erol Afacan ve beraberindeki heyet, Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, Mehmet Tahtasız, Vahit Kayrıcı, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Deva Partisi İl Başkanı Av. Yunus Emre Özdemir’i ziyaret etti.

Eczacı Odası heyeti ayrıca Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Çorum Defterdarı Erkan Ciğer ve SGK İl Müdürü Ömer Tök ile de görüşmeler yaptı.

Ziyaretlerde, Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan bilgi notu sunularak, mesleğin karşılaştığı zorlukların çözülmesi için farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca, eczacılık mesleğine dair sorunların çözümü için çeşitli öneriler dile getirildi.

Eczacı Odası heyeti, ziyaretlerde kendilerine gösterilen misafirperverlik ve duyarlılıklar için tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Editör: Haber Merkezi