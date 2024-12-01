Kargı Esnaf Kefalet Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kargı İlçe Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Kongreye AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Muhammet Ali Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Kargı Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, Kargı Gençlik Kolları Başkanı Ali Nejat Akpınar, AK Parti Kargı İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Akpınar, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, önceki dönem Kargı İlçe Başkanı Adem Bülbül, önceki dönem Kargı İlçe Başkanları, AK Parti Çorum il yönetimi ve ilçe yönetimi, önceki dönem ilçe başkanları, önceki dönem il genel meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.