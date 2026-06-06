Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin de katılımı ile büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi’ne İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Murat Yıldırım, Erol Kavuncu, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, AK Partili İlçe ve Belde Belediye Başkanları, AK Parti İl, Merkez İlçe, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile birlikte partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Divan üyeliklerini Mustafa Torun, Cemil Öz, Kemal Özdoğan, Osman Fatih Gümüş ile Hatice Kayadibi yaptı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Giresun’da görevlendirilmesi nedeni ile katılım sağlayamayan Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın mesajının okunması ile devam eden programda açılış konuşmasını İl Başkanı Yakup Alar yaptı. İçişleri Bakanı hemşehrimiz Mustafa Çiftçi’yi ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alar; “Bugün aramızda bizden biri hemşehrimiz İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi var. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz.” dedi.



ALAR: “ERDOĞAN’A BORCUMUZU

YENİDEN SEÇTİREREK ÖDEYECEĞİZ”

2021 yılında bir yiğitin çıkarak “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” dediğini, 2026 yılına gelindiğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ve insanı yaşattıkları için devletimizin de dimdik ayakta olduğunu anlatan Yakup Alar, kapatma davaları, muhtıralar, 15 Temmuz darbe girişimi gibi süreçler nedeniyle bunun kolay olmadığını, Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bu saldırıların akamete uğratıldığını vurguladı.

Türkiye’nin vesayetten kurtulduğunu, terörün bitirildiğini ve böylece uçuşa geçtiğimizi dile getiren Alar, “Türkiye artık kendi uçak, gemi, araç, helikopterlerimizi yapmaya başladık. Artık yurtdışına gittiğimizde lokum yerine Togg hediye ediyoruz. AK Parti’nin 24 yıldır iktidarda olmasının temel sebebi millet ile aramızdaki güçlü bağlardır. AK Parti’yi bu kadar güçlü kılan lideridir ve arkasında dimdik duran teşkilatlar ile üyeleridir. Bizler Cumhurbaşkanımıza karşı vefa ve çalışma borcumuz var. Dolayısıyla borcumuzu birlik beraberlik içinde gönül siyaseti yaparak 2028’de Cumhurbaşkanımızı tekrar göreve getirerek, 2029’da tüm belediyeleri alarak ödeyeceğiz” diye konuştu.

Parti müzikleri eşliğinde büyük bir coşkunun hakim olduğu toplantıda daha sonra Belediye Başkanı Aşgın kürsüye geldi. Her zamanki gibi Allah’a hamd ederek konuşmasına başlayan Aşgın, önlerinde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider, Mustafa Çiftçi gibi bir İçişleri Bakanı olduğunu vurguladı.



AŞGIN: “ÇORUM 2018’DAN BERİ

BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR”

8 yıllık başkanlığı döneminin 5 yılını millet ile devlet arasındaki gönül bağını en güzel şekilde kurarak devlet adamlığının nasıl olacağı konusunda kendilerine örnek olan Mustafa Çiftçi’nin insanı ayırmadan, insanların ayağına giderek derdini çözen anlayışı gösterdiği için teşekkür eden Başkan Aşgın, 2018 yılının Çorum’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yılların başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Çorum’a öncesinde de güzel hizmetler geldiğini ama 2018’den sonraki gelişmelerin Çorumspor örneğinden bile bakmanın yeterli olacağını Başkan Aşgın, bir çok başarı hikayesi olan ilimizin sporda, sanayide, tarımda, sosyal hayatta dünden daha iyi durumda olduğumuzu kaydetti.

Birlik beraberliklerini korudukları ve başlarında Recep Tayyip Erdoğan oldukça hem Çorum hem Türkiye hem de dünyanın yarınlarının daha iyi olacağını söyleyen Başkan Aşgın: “Çorumlular herkesin yüzüne güler herkesi kucaklar ama ben Çorumluların İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ayrı bir sevdiğine şahidim. Onun arkasından edilen dualara, gariplerin sofrasında yemek olduğuna şahidim. Dua dua yükselen, büyüyen, makamları artan ve inşallah ahiretteki makamları da artacak olan Bakanımız halkımızı memnun ederken hakkın rızasını da kazanacaktır. Cumhurbaşkanımız gibi bizlerde de halkın duası ve hakkın rızasına yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimlere 1-2 yıllık bir zaman olduğunu da hatırlatarak tüm salondakilerden Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek adına gece gündüz çalışma sözü de aldı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin konuşmaları ile toplantı sona erdi.