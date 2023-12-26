AK Parti Genel Merkezi tarafından yönetim kurma yetkisi verilmesinin ardından çalışmalara ara vermeden devam eden Murat Günay, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Günay, yerel seçimlerde bütün belediyeleri kazanmak için tüm güçleri ile çalışacaklarını söyledi.



“BÜTÜN BELEDİYELERE TALİBİZ”

Yeni yönetim kurulu ile yapılan toplantıda görev dağılımı yapılırken, Başkan Günay 31 Mart seçimleri için de iddialı konuştu.

Toplantıda konuşma yapan Günay, yerel seçimleri hedef gösterdi. "İlk günkü aşkla durmak yok yola devam" diyerek çalışmaya başlayacaklarını dile getiren Günay, “2024 yerel seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde hem deneyimli hem de enerjisi yüksek bir yönetimle geçmişin deneyimini gençlerimize aktarıp gençlerimizden aldığımız enerji ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak bütün belediyelere talibiz. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız. Çorum ve ilçelerinde çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi.



AK PARTİ YÖNETİMİNDE YER ALAN İSİMLER

İl Yönetim Kurulu Murat Günay’ın başkanlığında Elif Nur Öztürk, Ali İlker Tosun, Melikşah Çağlar, Aylin Alveren Özen, Ümit Körekoğlu, Cemile Merve Karakaya, Abdullah Gözübüyüklü, Canan Bıyık, Fatih Ceylan, Bahattin Tayfun Buğdüz, Kadir Yüksel, Onur Şirin, Yeliz Kaldırımcı, Zehra Yılmaz Ekici, Reha Uysal, Tuğrul Topuz, Ali Evlüce, Arife Betül Gülgün, Mustafa Kılıç, Abdulbaki Kartancı, Türker Semih İstanbullu, Abdulkadir Karakuş, Yüksel Kaya, Mahmut Sayın, Abdullah Gömeç, Necip Kadri Yücel, Sedat Partici, Havva Kahraman, Emre Çıtak, İbrahim Kalelioğlu, İbrahim Ahıshalı, Seval Demirci, Tuncay Yalçınkaya, Aslan Sancı, Esra Nur Kılıçoğlu, Rıza Coşar, Murat Özcan, İdris Kesgin, Levent Batman, Celal Bozdağ, Gürsel Şenol, Uğur Beker, Samet Gayı, Davut Ak, Zekeriya Kuyumcu, Mustafa Akdemir, Halil İbrahim Altan, İsmail Furkan Kınıklı, Mesut Genç, Mine Karahan, Emre Gül, Seyfullah Cört, Abdullah Aydın, Memiş Bölükbaş, Meftun Koldaş, Latif Topuz, Merve Kondakcı, Sefa Doğan, Pınar Gülnaz.

İL YÜRÜTME KURULUPartide görev dağılımı ise şu şekilde oldu:İl Başkanı Murat Günay, İl Siyasi Hukuki İşler Başkanı Ali Evlüce, İl Teşkilat Başkanı Mustafa Kılıç, İl Seçim İşleri Başkanı Abdulbaki Kartancı, İl Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, İl Dış İlişkiler Başkanı Esra Nur Kılıçoğlu, İl Sosyal Politikalar Başkanı Arife Betül Gülgün, İl Yerel Yönetimler Başkanı Abdullah Gözübüyüklü, İl Ekonomi İşler Başkanı Abdulkadir Karakuş, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Necip Kadri Yücel, İl Mali ve İdari İşler Başkanı Yüksel Kaya, İl Ar-Ge Başkanı Mahmut Sayın, İl İnsan Hakları Başkanı Abdullah Gömeç, İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Ali İlker Tosun, İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Türker Semih İstanbullu, İl Genel Sekreteri: Elif Nur Özkürk.KOMİSYONLAREngelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Emre Çıtak, Yaşlı Koordinasyon Merkezi Başkanı Sedat Partici, Şehit Koordinasyon Merkezi Başkanı Uğur Beker, Esnaf ve Ahilik Komisyonu Gürsel Şenol, Aslan Sancı, Celal Bozdağ, Samet Gayı, Emre Gül.