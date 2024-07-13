Devlet Tiyatro Salonu’nda geniş katılımla yapılan toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, uzun zamandır ara verilen İl Danışma Meclisi toplantılarına Genel Merkez’in talimatıyla yeniden başladıklarını hatırlattı.

Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde ise Cumhur İttifakı adayı Halil İbrahim Aşgın’ın kazanmasıyla AK Parti bayrağının dalgalanmaya devam ettiğini ifade eden Günay, “Bu başarı partimizin omurgası olan siz teşkilat mensuplarımız sayesinde gerçekleşmiştir. Sizler iyi ki varsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bayrağını dalgalandırmaya devam edelim. Makam, mevki, para hırsları olmadan bu davaya hizmet eden, herhangi bir sıralamaya konulmadım diye davamıza bu partiye sırt çevirmeden canla başla çalışan teşkilat mensuplarımızdan Allah razı olsun. Aramıza tefrika sokmaya çalışanlara, dedikodulara ve sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan sizleri ve bizleri alıkoymaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğimiz çok iyi bilinsin. Sizler de bu tür insanlara ve olaylara aramıza tefrika sokmaya, birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyin. Biz bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Çorum olacağız, Türkiye olacağız. Muharrem ayınızı tebrik ediyorum, Allah bir daha Kerbela hadisesini yaşatmasın, Allah bu memlekete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın, yaşatmak isteyenlere fırsat vermesin.”

Editör: HABER MERKEZİ