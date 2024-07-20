Onur Civan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu'nu oluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu ile biraraya gelerek bir toplantı yapan Civan: “Gençlik kollarımızı daha da güçlendirmek ve ülkemizin geleceği için önemli bir misyon üstlenmek adına bu yeni görevlerimizi üstlenmiş bulunuyoruz. Gençlik, partimizin ve ülkemizin teminatıdır. Bizler, gençlerimizin enerjisini, vizyonunu ve heyecanını partimizin hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Çorum’umuzun dört bir yanından gençlerimizin beklentilerini, önerilerini dinleyerek, onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bizlere bu sorumluluğu layık gören AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan’a Çorum teşkilatımıza ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyoruz” diyen Onur Civan, “İl gençlik kolları yürütme kurulumuzun birlik ve beraberlik içinde çalışarak başarılı işlere imza atacağına olan inancımız tamdır. Rabbim güzel işler yapmayı bizlere nasip eder inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun” açıklamalarında bulundu.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Onur Civan: Gençlik Kolları Başkanı

Kemal Özdoğan: Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı

Mert Kadir Küçükbenli: Teşkilat Başkanı

Tayyip Emin Şener: Seçim İşleri Başkanı

Yasin Huşut: Tanıtım ve Medya Başkanı

Çağrı Balcı: Dış İlişkiler Başkanı

Ali Öztemiz: Sosyal Politakalar Başkanı

Habib Yücel: Yerel Yönetimler Başkanı

Hasan Demiral: Ekonomi Mali Ve İdari İşler Başkanı

Kübra Bakan: Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Elif Bilgi: Üniversiteler Başkanı

Esra Algır: Arge ve Eğitim Başkanı

Damla Genca: İnsan Hakları Başkanı

Fırat Üğüten: Çevre Şehir Ve Kültür Başkanı

İsmail İzci: Bilgi Teknoloji Başkanı

Hüseyin Amir: Yeni Seçmen Başkanı

Rabia Candan Şen: Genel Sekreter

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