Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde ilimize gelerek Çorum’un turizm potansiyeline ve bu potansiyelin ortaya çıkarılması için yapılacak çalışmaları anlatmıştı. Bakan Ersoy ayrıca Çorum turizmi için Master Planı çalışması yapılacağını da bildirmişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Vakıf19 Başkanı hemşehrimiz Alper Bilan, vakıf olarak turizm master plan çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduklarını ve projelerinin olduğunu söyledi.

Alper Bilan açıklamasında: “Yıllardır söylediğimiz turizm master planı çalışmalarına başlanacağını duymak bile ümit verici. Bu çalışmalara davet edilirsek dile getireceğimiz fikirler ve projeler hazır. Bence Çorum turizm konusunda birçok ilimizin gerisinde. Elindeki zenginlikleri maalesef turizm gelirlerine çeviremiyor” görüşüne yer verdi.

Vakıf 19 Başkanı Bilan ayrıca Bakan Mehmet Nuri Ersoy Ersoy ve Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’ya da ilimiz turizm sorunlarına değinerek farkındalık oluşturdukları için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Editör: HABER MERKEZİ