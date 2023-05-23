AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Cumhur ittifakı seçmenlerine 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimler öncesi uyarıda bulunarak, nasıl olsa kazanırız gibi bir rehavete girmemelerine dikkat çekerek mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğine dikkat çekti.

2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinen Milletvekili Kaya, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimin yüzyılın seçimi olduğuna işaret ederek, “Bu seçim dış güçler tarafından yönetilen Millet ittifakı ile milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimidir. Bu seçim Emperyalist güçlerin kumandası ile Anti-Emperyalist liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında geçecek bir seçimidir” dedi.

Çorum Milletvekili Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakı destekçilerine yaptığı uyarıda, ‘nasıl olsa kazanıyoruz-kazanırız’ düşüncesinin rakiplerine yarayacağına değinerek, “ Bu nedenle mutlaka sandığa gidilmesi gerekiyor ve daha çok çalışmamız elzem olmuştur. Çevremizdeki insanlarımızı da mutlaka sandığa gidip, kazanma azmimizi diri tutup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermelerini sağlayalım” ifadelerini kullandı.