Zıtların uğraş birliği diyalektik (eytişimsel) felsefi bir kavramdır. Bu kavrama göre zıtlar birbiri ile uğraş verir, çatışır. Ne var ki bu çatışmada daima zıtlardan birisi baskın gelir.

Bu demektir ki gecenin içinde gündüz var, fakat baskın olan gecedir.

Gündüzün içinde gece var, fakat baskın olan gündüzdür.

Aksi olsa idi gece daha karanlık, gündüz daha aydınlık olacaktı belki de.

Bu demektir ki ölümün içinde yaşam var, fakat baskın olan ölümdür.

Yaşamın da içinde ölüm vardır, fakat baskın olan yaşamdır.

Aksi olsa idi insanın ölümden sonra, az da olsa tırnak ve saçlar kısmen uzamazdı, yaşarken de bazı hücreler ölmez veya deri dökülmeleri olmaz, bazı canlılar kabuk değiştirmezdi.

Bu örnekler uzayıp gider.

Ya ülkemizdeki olayların uğraş birliğini nasıl yorumlamalı. Sahi bu sıralayacaklarımıza felsefe çare olabilir mi acaba?

Son üç aylık gazeteleri önümüze alıp da baksaydık ne ilginç haberler çıkardı. Benim radarıma takılan birkaçını özetleyim.

Yeşilay eski şube başkanı uyuşturucudan tutuklanmış. Karşı olması gereken Yeşilaycı insanın uyuşturucudan tutuklanması o yönünün daha baskın olduğu bilimsel bir doğru.

Peki, bu eski Yeşilay Başkanının kimle fotoğrafı gazetelere düştü. Eski bir içişleri bakanı ile…Ben şaşırmadım sizi bilemem.

Okumaya devam ediyorum, Horoz ve Kümes Hayvanlarını Sevenler Derneğinde horoz dövüştürüldüğünü duymuş muydunuz? Duymadıysanız benden duyun ve inanın.

Devam ediyorum; Kumar Bağımlılığı ile Mücadele Derneğinde rulet döndürüldüğünü biliyor muydunuz? Canım bu da iş mi?

AMATEM’de (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) uyuşturucu satıldığını biliyor muydunuz?

115 Üniversitenin kendisine bağlı olduğu Üniversiteler Konseyi Başkanı sahte akademisyen çıktı dersem, bu kadarı da olmaz diye yerinizden fırlamayın, lütfen oturun, dahası var.

Sigaranın zararları ile ilgili panelde, sigara molası verildi, inanır mısınız?

Emniyet müdürü kendisini CİMER’e şikâyet eden polis memurunu, çalıştığı lokantada döğüyor.

AKP’li vekilin kendilerinden önce, traktör olmadığını söylemesini de duyun bir zahmet.

Yine bir başka AKP’li vekil de Atatürk Barajını biz yaptık dedi ya, gazete okumuyorsunuz belki ama Meclis TV’yi de mi dinlemediniz?

Ak gördüğünüz hiç bir şeyin ak, kara gördüğünüz hiçbir şeyin kara olmadığını görüyoruz. Zıtların mücadelesi var anladık da, hangisi baskın her olayda onu da siz bulun.