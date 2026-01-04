AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir, “Yılbaşı gecesinde nöbette olan kahramanlarımızın yanındaydık!” dedi.

Özdemir, beraberinde yönetim kurulu ile yılbaşı gecesinde nöbette olan polis, jandarma, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerini ziyaret ederek salep ikramında bulundu.

Alaattin Enes Özdemir, “AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları olarak, “Kimse yılbaşını yalnız geçirmesin, AK Gençlik her zaman yanında” anlayışıyla; yılbaşı gecesi soğuğa aldırmadan görev başında olan emniyet mensuplarımızı, sağlık çalışanlarımızı, güvenlik görevlilerimizi ve jandarmamızı ziyaret ettik. Gece vakti, dondurucu soğukta milletimizin huzuru ve güvenliği için nöbet tutan fedakâr kahramanlarımıza sıcak salep ikram ederek, hem gönüllerini ısıttık hem de yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyaretle; vatan nöbetinde olan tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı bir kez daha ifade ettik. AK Gençlik olarak; sadece özel günlerde değil, her zaman milletinin yanında, görev başındaki kahramanların arkasındayız. İyilikle, samimiyetle, gönülden…” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi