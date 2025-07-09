AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, yaptığı yazılı açıklamada Özgür Özel’in ifadelerini “haddini aşan” şeklinde değerlendirdi.

CHP Lideri Özel’in gençlik üzerine söylemlerini eleştiren Onur Civan; “Partisini yönetmekte zorlanan bir genel başkanın gençlik hakkında söz söylemeye kalkması trajikomik bir tablodur” dedi.

Özgür Özel’in kendi partisinde gençlere alan açmadığını savunarak, AK Parti gençliğini eleştirmesini “siyasi acziyetin ilanı” olarak nitelendiren Civan, “AK Parti Gençlik Kolları; lafla değil işle var olan, sadece bugünü değil yarını da omuzlarında taşıyan kararlı bir gençlik hareketidir. Bizim gençliğimiz sosyal medyada etiket kampanyası yapan değil; sokakta, okulda, kurumda, sahada emek veren bir gençliktir” şeklinde konuştu.

Açıklamasında AK Gençlik’in milletin değerleriyle iç içe olduğunu vurgulayarak CHP’nin gençliği seçim dönemlerinde hatırladığını belirten Onur Civan, Özgür Özel’in açıklamalarının gençliğe yönelik bir saygısızlık olduğunu da savundu.

“AK Gençlik; milletin bağrından çıkmış, bu toprakların ruhunu taşıyan, devletine sadık, liderine vefalı bir harekettir. Kimse bu gençliği hafife alamaz, parmak sallayamaz” diyen Civan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: “Özgür Özel konuşur, AK Gençlik icraat yapar. Onlar çamur atar, biz taş üstüne taş koyarız. Onlar gençliği itibarsızlaştırmaya çalışır, biz gençliği Türkiye Yüzyılı’nın omurgası yaparız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, son nefesimize kadar bu dava için yürümeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin; AK Gençlik yıkılmaz, eğilmez, susmaz.”

Muhabir: Haber Merkezi