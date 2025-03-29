Çorum’da Ailenin Korunması Güçlendirilmesi İl Teknik Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantı Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü’ne bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi koordinesinde İl Müdür Yardımcısı İlhan Ünal’ın başkanlığında ve Şube Müdürü Şemsi Dayı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Koordinasyon Kurulu’nun kararları, İl Teknik Kurulunun görev ve sorumlulukları, İl Eylem Planı hazırlık ve takip sürecinde kurumlar arası işbirliğinin öneminden, Çorum ilinin aile ile ilgili istatistiki verilerinden bahsedildi. İl Eylem Planı kapsamında düzenlenecek olan Aile Çalıştayı hakkında da bilgiler verildi.

Editör: RIFAT KARA