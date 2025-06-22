Çorum’da İtfaiye Parkı Antik Tiyatro Alanı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi, aileleri ise bu özel anlara ortak oldu.

Minik öğrenciler, aileleri ve eğitimcilerin yoğun katılımıyla coşku içinde gerçekleştirilen şenlik boyunca çocuklar için çok sayıda aktivite düzenlendi.

Sahne performansları bölümünde Orf ve Davul Ritim etkinlikleri, Anadolu Ateşi Halkoyunları ve Çorum Çocuk Tiyatrosu Müzikal gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca, halat çekme, yağ satarım bal satarım ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunların yer aldığı parkurlar ile su oyunları ve sportif koordinasyon parkurları çocuklara keyifli anlar yaşattı. Atölye çalışmalarında ise kitap ayracı, çim adam, boncuk bileklik yapımı, oyuncak kodlama akıl oyunları, su deneyi ve yüz boyama gibi etkinlikler miniklerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler iştirak etti.,

Şenliğe Çorum merkezdeki Sevgi, Buharaevler, İkbalevler, İpekli Bağlar, Ulukavak, Mimar Sinan, Mehmet Akif Ersoy, Nene Hatun, Karşıyaka, Çiğdem ve Toki Nasreddin Hoca Anaokulları katıldı.

Gün boyu süren şenlik, misafirlere sunulan ikramların ardından "Çevre ve Küresel Isınma" temalı açık hava sinema gösterimi ile sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okul öncesi eğitimin çocukların bütüncül gelişimindeki önemine ve bu süreçte aile-öğretmen iş birliğine dikkat çekilerek, emeği geçen ve katılan herkese teşekkür edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında çocukların eğlenerek ve oynayarak eğitim öğretim süreçlerini katılmaları ve oyun merkezli bir eğitim yaklaşımı olduğu, gelenek ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için çocukların sağlıklı yaşam aktiviteleri yaparken geleneksel oyunları da oynamalarını sağlamaktır. Çünkü okul öncesi eğitim, yalnızca bilgi vermek değil; çocuklarımızın duygusal, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemektir. Bu süreçte ailelerin desteği ve öğretmenlerin emeği büyük bir bütünün iki tamamlayıcı parçasıdır. Miniklerimizin heyecanına ortak olan tüm misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” görüşüne yer verildi.

Eğlenceli etkinliklerin ve renkli oyun alanlarının olduğu şenlik gece 21.00’de sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ