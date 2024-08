Çorum Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mesut Yetkin, AHEF ve Çorum Aile Hekimleri Derneği öncülüğünde ilimizde tüm aile hekimliği çalışanları olarak sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak adına her hafta Pazartesi günleri Aile Sağlığı Merkezleri’nde siyah kıyafetler giyerek sağlıkçılara şiddeti protesto ediyor.

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şiddete karşı sessiz kalmıyoruz! Her gün fedakârca çalışırken şiddete maruz kalmayı kabul etmiyoruz. Bu eylemle, şiddetin normalleştirilmesine karşı duruyoruz. Mesajımız belli: Sağlıkta şiddete son! Sağlıkta şiddet için yetkililerle görüşene/etkili kararlar alınana kadar her pazartesi #karalarbağladık demeye devam edeceğiz.” dedi.

