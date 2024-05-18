Uluslararası Aile Haftası kapsamında “Ailemiz İstikbalimiz” temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurumları yetkilileri ve ailelerin katılımıyla Valilik önünde başlayıp Saat Kulesi’nde sona eren kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yine hafta kapsamında uzun süredir evlilik birlikteliğini koruyan örnek aileler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve şube müdürü tarafından ziyaret edildi.



Ziyarette; aile kurumunun ve evlilik birlikteliğinin önemi, güçlü ve sağlıklı ailenin dinamikleri, uzun süre devam eden evliliklerin nitelikleri konularından bahsedilirken, aileler tebrik edildi.

Öte yandan Engelliler Haftası kapsamında ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın’ın katılımıyla AHL Park AVM’de engelli bireyler tarafından mehteran gösterisi, resim ve el işi ürünler sergisi programı gerçekleştirildi.