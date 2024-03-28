Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullarararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda yenilgisiz şampiyonluğa uzanan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu voleybol takımı için okul bahçesinde kutlama töreni yapıldı. Törene, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, veliler ve öğrenciler katıldı.



Şampiyonluk kupası ile okul bahçesine giriş yapan yıldız efeler, arkadaşları tarafından meşaleler ve Türk bayrakları ile karşılandılar. Tezahuratlar ve alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan şampiyon öğrenciler başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

Kürsüde bir konuşma yapan Okul Müdürü Aziz Usta, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederken, emeği geçenleri de tebrik etti.