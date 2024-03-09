Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği Tokat'ta yapıldı. Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Tokat'ta devam ediyor. Tokat, Bartın ve Samsun temsilcileri ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Tokat'ı 3-1, ikinci maçında Bartın'ı 3-0, üçüncü maçında da Samsun temsilcisini 3-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Dün Ali Yücel Spor Salonu'nda B grubu ikincisi Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu ile final maçında karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu maçı 3-0 kazanarak Türkiye finallerine yükselmeyi başardı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir sporcularını tebrik ederken, Türkiye finallerinden de iyi bir derece elde edeceklerinin sözünü verdi. Okullarında salon bulunmamasına rağmen öğrencilerinin iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğine de vurgu yapan Demir, " İmkansızlıklarımıza rağmen finale yükselmeyi başardık. Yine bu imkansızlıklar doğrultusunda finallerden de alnımızın akıyla çıkarak Çorum'un gururu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Editör: RIFAT KARA