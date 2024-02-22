Okul Sporları Daire İl Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Dart İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 12 okuldan 48 sporcu katılım sağladı. Belinay Ballı, Ela Kurnaz ve Emine Göknur Yurdusay oyuncu grubu ile mücadele eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu tüm rakiplerinden fazla puan toplayarak şampiyon olmayı başarırken, Cemre Yiğit, Nil Su Karaağaç ve Ecrin Üstün'lü Yavruturna Ortaokulu ikinci, Sudenaz Kambur, Belinay Ünal, Elif Demirel, İrem Demir Tunçbilek ve Tarık Uyuşmak'lı kadrosu ile İskilip Atatürk Ortaokulu üçüncü, Elanur Özdemir, Işılay Beril Kaya ve Elif Beyza Suluova'lı Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupa verildi.



Editör: RIFAT KARA