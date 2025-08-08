Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Lütfullah, Abdullah, İsmail ve Mustafa Sezikli’nin babaları Ahmet Sezikli'nin cenazesi Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.



AHMET SEZİKLİ KİMDİR?

1949'da Çorum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da yaptı. 1973 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1973-1982 yıllarında Çorum İmam-Hatip Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

1982 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını, 1990 yılında da doktorasını tamamladı. Aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesini kurmak üzere görevlendirildi.

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekaan Yardımcılığı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.