Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan babasına ait iş yerinde hayata veda eden Yunus Çatal’ın cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Merhumun cenazesine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, daire müdürleri, meclis üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

TEYZESİ DE VEFAT ETTİ

Öte yandan merkeze bağlı Feruz Köyü’nden olan Yunus Çatal’ın genç yaşta ölümü derin üzüntü yaratırken aynı köyden Aliye Çatal da toprağa verildi. Fevzi Çatal’ın eşi ve genç yaşta vefat eden Yunus Çatal’ın ise teyzesi olan Aliye Çatal, rahatsızlığından dolayı vefat etti. Aliye Çatal’ın da cenaze namazı aynı yerde kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ