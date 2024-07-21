2010 yılında göreve başlayan Akça’nın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oluru ile Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak ataması yapıldı.

Şimdiye kadar AFAD’da çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Selçuk Akça, yeni görevine başladı.

1987 Çorum doğumlu olan Akça, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü, Hitit Üniversitesi Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği’nden mezun oldu ve yüksek lisansını da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde sürdürüyor.

2010 yılında Siirt’te AFAD’da görevine başlayan Akça, 17 Temmuz 2024 tarihli İçişleri Bakanı oluru ile Çorum İl AFAD Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Editör: SELDA FINDIK