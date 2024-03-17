Ahlatcı Çorum FK, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Manisa FK’yı 4-3 yenerek muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, kritik galibiyette golcülerin sahne alması dikkat çekti.

İlk yarıyı Thomas’ın 21 ve 35.dakikalarda attığı gollerle 2-2 berabere bitiren Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıya adeta golle başladı. Maça ilk on birde başlayan Ozan Sol 47.dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirirken, oyuna 78.dakikada Thomas’ın yerine giren Ahmet Sağat 86.dakikada attığı golle farkı ikiye çıkartıp adeta fişi çekti.

Thomas ligdeki gol sayısını 8’e, Ozan Sol ve Ahmet Sağat ise gol sayılarını 7’ye yükselttiler.