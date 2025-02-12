Kocaelispor’un golcü futbolcularından Ahmet Sağat, Cumartesi günü eski takımı Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

Kocaelispor, 24.hafta maçında konuk oluğu Manisa FK’yı 2-0 yenerek puanını 51’e yükseltip liderliğini sürdürürken, 85.dakikada Oğulcan Çağlayan’ın yerine oyuna giren Ahmet Sağat, aynı dakikada Arslanagic’e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Ahmet Sağat cezalı duruma düştü.

Eski takımı Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon yeşil-siyahlı formayla 22 resmi karşılaşmada 643 dakika süre alırken, 2 asist yaptı.